XL Airways de nouveau bénéficiaire en 2016

La compagnie XL Airways est parvenu, dans un contexte concurrentiel exacerbé et avec un dollar de plus en plus fort, à réaliser en 2016 (exercice clos le 31 octobre) un résultat courant de 1,4 millions d'euros et un bénéfice net qui avoisine le million d'euros.

Le transporteur a réalisé sur l'exercice 2015/2016 un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, en baisse de 7% par rapport à celui de l'exercice précédent. Cette baisse est la conséquence de la poursuite de l'extinction du secteur moyen-courrier Boeing 737, couplé avec l'optimisation des lignes long-courrier. Le trafic passagers avoisine les 750 000 passagers.

"XL Airways poursuit sa stratégie de développement sur le long courrier low cost, en renforçant ses lignes vers les Antilles, dont la programmation estivale est maintenue en 2017 pour la première fois depuis trois ans ; à partir de janvier 2018, cette desserte se verra enrichie de départs directs depuis sept villes de province", explique Laurent Magnin, PDG d'XL Airways France. Par ailleurs les lignes reliant Paris-CDG aux Etats-Unis, etoffées depuis juin 2016 par l'ajout de Los Angeles, ont remarquablement résisté, en dépit d'un contexte concurrentiel accru, couplé à une érosion manifeste de la demande américaine, en raison des événements tragiques survenus en France. Enfin, la position d'XL Airways sur l'île de la Réunion s'est trouvée renforcée par une hausse de la capacité offerte, en ligne avec la nouvelle orientation stratégique de la compagnie vers l'Océan Indien qui sera mise en oeuvre au 2eme semestre 2017 par un partenariat stratégique avec Air Austral et par l'ouverture de la ligne Toulouse-La Réunion".