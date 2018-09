Xiamen Air lancera un vol direct Paris-Fuzhou en décembre

A compter du 11 décembre 2018, la compagnie chinoise Xiamen Air, représentée en France par APG (Airlines Promotion Group), ouvrira une desserte directe Paris-Fuzhou. La route sera opérée trois fois par semaine (le mardi, le jeudi et le dimanche) en Boeing 787 Dreamliner. Pour la saison d'été, une fréquence supplémentaire sera proposée le vendredi. Les vols décolleront de Roissy CDG 2C à 13h30 et arriveront à Fuzhou (côte sud-ouest de la Chine) à 7h30 le lendemain matin. Les retours décolleront à 00h30 heure locale avec une arrivée à Roissy à 6h55.

Xiamen Air, créée en 1984, est membre de l'alliance Skyteam depuis 2012. Ses principaux hubs sont Xiamen, Fuzhou et Hangzhou. Sa flotte est composée de 165 appareils (6 Boeing 787-900, 6 Boeing 787-800, 4 Boeing 757-200, 139 Boeing 737-800 et 10 Boeing 737-700) et opère sur près de 400 routes intérieures et internationales. Au delà de la Chine, elle dessert 23 destinations internationales : France, Pays-Bas, Australie, Cambodge, Canada, Corée du Sud, Etats-Unis, Hong Kong, Indonésie, Japon, Macao, Malaisie, Philippines, Singapour, Taiwan, Thaïlande, Viet Nam.