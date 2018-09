Wow Air se pose en Floride cet hiver

La compagnie low cost islandaise Wow Air lancera le 18 décembre 2018 une nouvelle ligne saisonnière au départ de Paris CDG vers Orlando (Floride), via Reykjavik. La route sera desservie jusqu'au mois d'avril 2019.

La ligne sera opérée au rythme de trois vols par semaine en Airbus A321neo. Cette nouvelle liaison consolide un réseau nord américain très fourni pour Wow Air puisqu'Orlando est la dix-septième destination desservie par la low cost sur le continent nord-américain et la quinzième aux Etats-Unis. Les vols vers Orlando sont proposés à partir de 129,99 euros l'aller simple.

C'est en 2015 que Wow Air a lancé ses premiers vols transatlantiques vers Boston et Washington DC. En 2016 ont été ouverts les dessertes vers Toronto, Montréal, San Francisco et Los Angeles, puis vers New York. En juin 2017, Wow Air a inauguré des routes vers Pittsburgh et Chicago.