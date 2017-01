Wow Air relance Lyon et étoffe ses liaisons transatlantiques

Du 16 juin au 29 septembre, la compagnie low cost islandaise Wow Air rouvre sa liaison saisonnière au départ de Lyon, à raison de quatre vols par semaine. La compagnie volera ainsi cet été depuis la capitale des Gaules, vers Boston, Washington, Los Angeles, San Francisco, Toronto et Montréal via Reykjavik. Et à partir de cet été, seront aussi disponibles des dessertes vers New York, Miami et Pittsburgh.

Les vols Lyon-Reykjavik sont disponibles à partir de 89,99 euros TTC l'aller simple. Les nouvelles liaisons transatlantiques au départ de Lyon sont disponibles à partir de 209 euros TTC l'aller simple (New York et Pittsburgh), et à partir de 315,99 euros l'aller simple vers Miami.

Parallèlement, la compagnie low cost islandaise, dans le sillage de Norwegian, vient de lancer une promotion exceptionnelle (du 15 janvier au 5 avril) à 65 euros l'aller simple vers Los Angeles et San Francisco au départ de Stockholm, Bristol, Copenhague, Edimbourg.