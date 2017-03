Wow Air passe à l'Airbus A330neo

La compagnie aérienne islandaise low cost Wow Air fera partie des opérateurs de l'Airbus A330neo. Le transporteur a en effet décidé de louer quatre exemplaires de l'A330-900 auprès de CIT Aerospace dans le cadre d'un contrat d'une durée de douze ans. Les Airbus A330neo doivent être réceptionnés au cours des dix-huit mois qui viennent aux côtés de trois moyen-courriers Airbus supplémentaires.

Wow Air exploite déjà des A320ceo et A321ceo et a commandé six A320neo et A321neo propulsés par des moteurs CFM Leap-1A. Les futurs A330neo seront aménagés pour un total de 365 sièges dont 42 dans une formule Economy Premium dotés d'une assise plus large et offrant plus d'espace pour les jambes. La compagnie aérienne islandaise souligne la distance franchissable de l'A330neo lui permet de desservir Hong Kong et Honolulu au départ de Reykjavik.