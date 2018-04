Wow Air lance une offre premium pour cibler la clientèle affaires

La compagnie low cost islandaise Wow Air lance un nouveau service "Wow Premium" dans ses avions pour attirer la clientèle des voyageurs d'affaires. Cette classe proposera un siège plus grand, le modèle CL4400 de l'équipementier allemand Recaro, plus large, plus confortable, grâce à un repose-pied et à plus d'espace pour les jambes (le pitch sera de 37 pouces ou 94 cm). Sont également inclus dans l'offre Wow Premium un sac à main ou bandoulière, un bagage cabine, deux bagages en soute, nourriture et boissons illimitées à bord, une assurance annulation, une plus grande flexibilité pour changer son billet, un accès en fast-track pour la sécurité à l'aéroport de Keflavik, ainsi que l'embarquement prioritaire dans tous les aéroports desservis. Selon Recaro, 100 sièges au total devraient être consacrés à ce type de cabine dans les A330neo qui sont en train d'arriver dans la flotte de Wow Air. Les billets en Wow Premium démarrent à 449 euros l'aller simple pour l'ensemble de la desserte vers les Etats-Unis via Reykjavik.

En dessous de la classe Wow Premium, les passagers de Wow Air ont accès au tarif Wow Comfy (le transport, un accessoire personnel, un bagage cabine, un bagage en soute, une assurance annulation et la réservation d'un siège XL ou XXL (pitch de 81 à 89 cm). En dessous encore, la classe tarifaire Wow Plus comprend le billet, un accessoire personnel, un bagage cabine, un bagage en soute, une assurance annulation et un siège standard. Enfin, la première classe tarifaire Wow Basic, comprend le billet et un accessoire personnel (type sac à main ou appareil photo).