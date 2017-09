Wow Air ajoutera Dallas à sa desserte américaine en 2018

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La liaison sera assurée en Airbus A330. Cet été, Wow Air a ajouté deux nouvelles liaisons à son réseau vers les Etats-Unis avec Pittsburgh et Chicago. Elle a aussi annoncé qu'elle ouvrirait à compter d'avril 2018 quatre nouvelles destinations vers le Middle West (Détroit, Cleveland, Cincinnati et Saint Louis).

Wow Air poursuit encore l'expansion de sa desserte américaine. A compter du 23 mai 2018, la compagnie low cost islandaise lancera trois vols hebdomadaires (lundi, mercredi et vendredi à l'aller, mardi, jeudi, samedi au retour) au départ de Paris, via Reykjavik.

