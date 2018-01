Wizz Air va ouvrir une nouvelle base à Vienne

La compagnie low cost hongroise Wizz Air va mettre en place une nouvelle base à Vienne à partir de juin 2018, avec d'abord un Airbus A320, plus deux A321 à partir de novembre. Le transporteur va investir au total 331 millions de dollars pour établir cette nouvelle base.

Wizz Air, quand cette base sera totalement opérationnelle, va pouvoir exploiter 69 vols hebdomadaires à la fin de l'année, proposant une capacité de 450 000 sièges supplémentaires sur le marché autrichien.

Les premières routes lancées seront Gdansk (Pologne), Tuzla (Turquie) et Varna (Bulgarie) en avril. Viendront ensuite Bari, Malte, Rome, Valence et Tel Aviv en juin, et Billund, Bergen, Dortmund, Kutaisi (Géorgie), Larnaca, Nis (Serbie), Ohrid (Macédoine), Tenerife et Thessalonique en novembre. Avec ces lignes supplémentaires, Wizz Air sera en mesure d'exploiter un total de 145 destinations dans 44 pays cette année.