Wizz Air renforce sa desserte d'Israël

La compagnie low cost hongroise va ouvrir à partir du 24 juin une desserte Londres Luton-Tel Aviv à raison de quatre vols hebdomadaires.

Wizz Air sort un peu plus de son pré carré d'Europe centrale, orientale et occidentale. La low cost hongroise va lancer le 24 juin une nouvelle desserte Londres Luton-Tel Aviv qui sera exploitée à raison de quatre vols hebdomadaires en Airbus A320 ou Airbus A321 (180 ou 230 sièges). Ce lancement de ligne se fera aussi à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle base de Wizz Air à Londres-Luton qui devrait intervenir le 18 juin prochain

La compagnie low cost Wizz Air, créée en 2003, dessert 500 routes à partir de 28 bases en Europe Centrale (Pologne, République Tchèque, Hongrie, Serbie), en Europe de l'Est (Bulgarie, Roumanie, Lettonie, Lituanie, Ukraine), en Belgique (Bruxelles-Charleroi) et, bientôt, Grande-Bretagne (Londres-Luton). A noter que Tel Aviv sera aussi reliée à la Hongrie à partir de mars (Debrecen) et à la Bulgarie en juillet (Varna).

Wizz Air opére pour l'instant quatorze dessertes au départ de huit pays européens vers Tel Aviv et Eilat. En 2016, la compagnie hongroise a transporté 22,8 millions de passagers sur l'ensemble de son réseau, soit une hausse de 18,7% par rapport à 2015.