Wizz Air prête pour le Brexit

La compagnie hongroise low cost a obtenu une certificat d'immatriculation britannique pour opérer au départ de Londres-Luton sous la dénomination Wizz Air UK.

La low cost hongroise Wizz Air a reçu une licence d'opération et un certificat d'immatriculation britannique pour pouvoir continuer d'opérer en Grande-Bretagne, dans l'objectif de l'après-Brexit.

Wizz Air UK est basée à Londres-Luton et a opéré son premier vol vers Bucarest le 3 mai. La flotte basée sur l'aéroport du nord de Londres devrait atteindre huit A320 d'ici la fin de l'année. L'ouverture de cette base a été rendue possible par le rachat des créneaux horaires de la défunte compagnie Monarch Airlines, qui était aussi basée sur cet aéroport. Wizz Air UK a annoncé qu'elle allait ouvrir huit nouvelles routes au départ de Luton en 2018, en proposant un total de 7,4 millions de sièges sur l'année. La compagnie est maintenant la huitième plus importante compagnie aérienne en Grande-Bretagne, opérant 74 destinations dans 23 pays au départ de neuf aéroports britanniques.