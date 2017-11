Wizz Air "muscle" sa base de Londres-Luton

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Par ailleurs, la compagnie hongroise a déposé en octobre un dossier pour obtenir un certificat de transport aérien auprès de l'Autorité de l'Aviation Civile britannique. Cette procédure permettra de contourner le Brexit et d'opérer des vols au départ d'aéroports britanniques vers l'Union Européenne en 2019.

Les cinq nouvelles routes créeront un accroissement de capacités de 11 000 sièges chaque semaine. Des destinations existantes seront aussi renforcées, comme Tel Aviv qui passera de quatre vols hebdos à une desserte quotidienne, Suceava en Roumanie qui passera de cinq vols hebdos à une desserte quotidienne et Pristina qui doublera sa desserte à deux vols par semaine.

Un vol quotidien sera ouvert vers Larnaca et trois vols hebdomadaires seront lancés à partir de mai 2018. Des fréquences quotidiennes seront ajoutées en juin vers Bratislava. Wizz Air ouvrira aussi quatre vols hebdomadaires vers Tallinn et trois vols hebdomadaires vers Lviv en septembre.

Wizz Air poursuit son développement tous azimuts. La low cost hongroise vient d'annoncer qu'elle allait baser quatre Airbus A320 supplémentaires à Londres Luton pour lancer des lignes vers l'Albanie, Chypre, l'Estonie, la Slovaquie et l'Ukraine.

