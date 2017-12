Wizz Air met la main sur les créneaux de Monarch à Luton

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Wizz Air exploite une flotte de 87 Airbus A320 et A321 sur 550 lignes, dans 43 pays.

La compagnie low cost hongroise Wizz Air a annoncé une expansion supplémentaire à l'aéroport de Luton, alors qu'elle a récupéré des créneaux horaires de décollage et d'atterrissage de la compagnie Monarch qui a cessé ses activités le 2 octobre dernier.

