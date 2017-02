La compagnie aérienne régionale norvégienne Wideroe sera la première à étrenner l'Embraer E190-E2 en exploitation. Wideroe a choisi un aménagement cabine pour 114 passagers en classe unique. La réception du premier appareil est annoncée dans le courant du premier semestre 2018. Le transporteur en a commandé ferme trois exemplaires et pris des droits d'achats sur douze autres appareils qui peuvent aussi être des E175-E2 ou des E195-E2. L'E170 est en effet exclu que cette nouvelle génération modernisée propulsée par un nouveau moteur, les Pratt & Whitney PW1700/1900 selon les modèles.

Les E175-E2 et E195-E2 ont des fuselages rallongés par rapport aux versions de la première génération et sont dotés de nouvelles voilures avec des points communs : profil plus effilé sur une surface alaire réduite et prolongée par de nouveaux saumons d'ailes qui rappellent ceux du Boeing 787. Embraer a mené un gros travail d'affinage de l'aérodynamique avec un carénage complet pour les trains d'atterrissage principaux, l'ajout d'une trappe amovible au niveau de la prise d'air de l'unité de puissance auxiliaire tandis que les pylônes des nacelles moteurs ont été redessinés. Enfin, l'empennage horizontal est réduit.

Il est intéressant de constater que Embraer et Bombardier, qui investissent de grosses sommes en marketing sur le marché américain, font faire les débuts de leurs nouveaux avions en Europe avec une discrétion des plus remarquables. Car, c'est bien sous les couleurs de Swiss et d'airbaltic que le Bombardier CSeries a fait ses débuts en exploitation.