WestJet va ouvrir une ligne Paris-Halifax le 1er juin

Cet été, WestJet proposera au total 765 vols quotidiens vers 92 destinations, dont 43 au Canada, 22 aux Etats-Unis, 23 au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique Centrale et 4 en Europe.

Cette nouvelle ligne sera précédée par le lancement à compter du 30 avril d'une autre liaison Londres/Gatwick-Halifax, qui sera elle aussi exploitée quotidiennement. Parallèlement, WestJet ajoutera pour son programme d'été une quinzième fréquence hebdomadaire entre Halifax et Calgary (Alberta).

Dès le 1er juin, la compagnie canadienne WestJet lancera une desserte quotidienne entre Paris CDG et Halifax (Nouvelle-Ecosse), exploitée en Boeing 737-8 MAX. La liaison sera proposée à partir de 174 euros TTC l'aller simple.

