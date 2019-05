WestJet ouvre un vol direct Paris-Calgary

La compagnie canadienne WestJet a ouvert le 17 mai un vol direct Paris CDG (Terminal 1)-Calgary. Exploité quatre fois par semaine (lundi, mardi, vendredi et samedi), il décolle à 14h20 de Paris CDG et atterrit à Calgary à 15h45 le même jour. Le vol retour décolle à 19h35 de Calgary et atterrit à 12h20 le lendemain. La ligne est assurée avec un Boeing 787-9 de 320 sièges, en configuration tri-classe (16 sièges de classe affaires, 28 sièges en classe premium et 276 en classe économique).

L'ouverture de la ligne de Paris-Calgary est le deuxième vol inaugural lié à l'arrivée en flotte du Boeing 787-9. Le 29 avril, WestJet a ainsi ouvert une ligne directe entre Londres-Gatwick et Calgary. Et le premier juin, la compagnie canadienne lancera un troisième vol direct vers la capitale de l'Alberta, au départ de Dublin.