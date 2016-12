Vueling va renforcer sa présence en France

La compagnie low cost espagnole, filiale d'IAG (International Airlines Group) ouvrira six nouvelles liaisons la saison prochaine.

Vueling ouvrira durant la saison 2017 six nouvelles liaisons au départ de France. L'été prochain, la compagnie low cost ouvrira une ligne au départ d'Orly vers Birmingham. Par ailleurs, la compagnie lancera au départ de la province française les lignes suivantes : Las Palmas et Tenerife au départ Nantes, Londres Gatwick au départ de Rennes, Alger au départ de Marseille et Palma de Majorque au départ de Lille.

La compagnie low cost espagnole sera présente à l'été 2017 dans douze aéroports français. Au départ d'Orly et Roissy CDG, Vueling proposera 32 routes (19 au départ d'Orly, 13 au départ de Roissy CDG) et plus de 3,2 millions de sièges sont déjà disponibles à la réservation. Six avions (deux A320 à Roissy CDG, quatre A321 à Orly) seront basés sur les deux plateformes principales françaises.