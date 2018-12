Vueling renforce sa desserte au départ de France l'été prochain

La compagnie low cost Vueling a annoncé qu'elle allait augmenter de 9% ses capacités l'été prochain, au départ de 13 aéroports français vers 26 destinations différentes.

Vueling consolide sa présence à Paris en y accroissant ses capacités de 11% et en proposant 25 liaisons vers l'Espagne, l'Italie, le Portugal et d'autres villes d'Europe. A Paris CDG, la compagnie aérienne accueillera son troisième Airbus A320 et proposera 18 destinations au total cet été, dont une nouvelle liaison vers Porto, qui sera reliée trois fois par semaine, et s'ajoutera au vol quotidien exploité au départ d'Orly. Au départ de Paris CDG, Vueling augmente aussi ses fréquences vers Séville et passe de 11 à 16 fréquences hebdomadaires. Augmentation aussi pour la liaison vers Bilbao (4 à 7 vols par semaine) et Gran Canaria (3 à 4 vols par semaine).

A Paris-Orly, la compagnie proposera cet été 11 destinations, avec 2,2 millions de sièges, soit une croissance de 15% par rapport à l'été dernier. Vueling y renforcera son offre notamment vers Malaga qui passe de 1 à 2 vols quotidiens et Milan Malpensa qui passera de 13 à 20 vols hebdomadaires.

Au départ de la province française, la ligne Marseille-Malaga sera exploitée trois fois par semaine au lieu de deux et la liaison Bordeaux-Barcelone sera assurée 14 fois par semaine au lieu de 11.