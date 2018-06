Vueling passe la barre de 600 000 clients à Toulouse

La compagnie low cost espagnole Vueling, présente à Toulouse-Blagnac depuis 1991, a franchi le cap le 31 mai des 600 000 passagers transportés au départ de la plateforme toulousaine. Pour la saison d'été 2018, de fin mars à octobre, Vueling a mis en vente plus de 78 000 sièges vers Barcelone, à raison de trois fréquences hebdomadaires, Malaga et Palma de Majorque, à raison de deux vols par semaine.

Vueling, qui appartient à IAG (International Airlines Group), regroupant aussi British Airways, Iberia et Aer Lingus, propose 130 destinations court et moyen-courrier à travers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Elle possède une flotte de 112 avions, avec des modèles Airbus A319, A320 et A321.