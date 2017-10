Vueling ouvre six nouvelles routes cet hiver en France

Pour sa saison d'hiver 2017/2018, Vueling renforce fortement sa présence en France en proposant plus 2,1 millions de sièges à la vente, soit 18% de plus que l'hiver dernier.

La compagnie aérienne membre d'IAG (International Airlines Group) va ouvrir six nouvelles routes : une ligne vers Grenade au départ de Paris CDG, deux lignes vers Alicante et Majorque au départ de Nantes, deux lignes vers Las Palmas de Gran Canaria et Tenerife au départ de Lyon et une ligne vers Majorque au départ de Marseille.

Au total, Vueling opérera 49 routes cet hiver au départ ou vers la France sur neuf aéroports français. Pour les fêtes de Halloween et de fin d'année, la compagnie va opérer par ailleurs cinq routes "occasionnelles" au départ de Rennes vers Londres Gatwick (21, 23, 28 et 30 décembre 2017 et 4 et 6 janvier 2018), Paris-Orly vers Birmingham (29 octobre, 29 décembre 2017 et le 1er janvier 2018), Paris-Orly vers Catane (26 et 28 décembre 2017 et 2 et 4 janvier 2018), Lille vers Barcelone (30 octobre, 23, 26 et 30 décembre 2017 et 3 janvier 2018), Strasbourg vers Barcelone (9 décembre 2017 et 1er janvier 2018).