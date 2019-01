Vueling ouvre Alicante et renforce Gatwick depuis Paris CDG

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Au global, au départ de Paris, l'offre de Vueling portera sur 30 routes et 4,3 millions de sièges pour la saison été, soit une progression de de près de 30% par rapport à la saison estivale 2017 pour les deux aéroports parisiens.

Vueling opère dejà Alicante depuis Orly , avec un total allant jusqu'à 16 fréquences hebdomadaires, soit une capacité de 162 000 sièges par an. Au total, Vueling proposera donc jusqu'à 20 vols hebdomadaires vers la métropole valencienne.

