Vueling lance un nouveau programme de fidélité

La compagnie espagnole va permettre à ses passagers de cumuler des points Avios, qui sont déjà utilisés par British Airways, Iberia et Aer Lingus, les autres membres du groupe IAG (International Airlines Group).

Vueling Club. C'est le nouveau nom du programme de fidélité que Vueling va lancer cet automne en remplacement de son programme actuel Punto.

Grâce au nouveau programme, les passagers Vueling pourront à partir de cet automne cumuler et utiliser des points Avios pour obtenir des vols gratuits sur la compagnie. Avios est un système de points qui récompense déjà les voyageurs membres des programmes de fidélité de compagnies aériennes comme British Airways Executive Club, Iberia Plus et Aer Lingus AerClub. Plus tard, les passagers pourront aussi échanger leurs points pour voler vers plus de 380 destinations à travers le réseau IAG, incluant les vols des compagnies Iberia et British Airways ainsi que d'autres compagnies partenaires Avios. Les passagers peuvent aussi cumuler des points Avios en effectuant des achats quotidiens (hôtels, taxis, locations de voitures etc...) et peuvent aussi les échanger contre des réductions.

A partir de cet automne, plus de deux millions de clients Punto seront automatiquement transférés vers le Vueling Club et verront leurs points existants transformés en points Avios.