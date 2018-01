Vueling continue de recruter des navigants en France

La compagnie aérienne low cost, désormais filiale du groupe IAG, cherche toujours des navigants commerciaux pour ses bases de Paris/Orly et de Paris/Roissy.

La compagnie aérienne low cost espagnole Vueling est toujours à la recherche de pilotes et de navigants commerciaux pour ses bases d'exploitation sur les aéroports de Paris/Roissy et de Paris/Orly. Dans ce but, Vueling vient d'organiser une journée portes ouvertes dans un des salons de l'hôtel Hilton Opéra. Cette journée recrutement a eu lieu le 24 janvier. Pour postuler les candidats devaient être âgés d'au moins 18 ans (pas de plafond d'âge indiqué/ndlr), avoir une présentation correcte et être tournés vers le service. Ils devaient également être en mesure de comprendre et de parler l'anglais. Comprendre l'espagnol était un plus évident. La session est passée et certains lecteurs se demanderont pourquoi revenir dessus. La raison est toute simple : Vueling organisera d'autres sessions de recrutement au regard de ses importants besoins en recrutement et il est donc préférable d'être prévenu. Outre les qualités requises indiquées ci-dessus, il faut amener une série de documents demandés par Vueling : deux photocopies de sa pièce d'identité, deux exemplaires de son CV et deux photocopies de son attestation de personnel navigant.