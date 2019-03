Vueling affine sa politique bagages

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Ces tarifs s'appliquent à partir du 26 mars. Rien n'est changé pour l'emport des bagages en cabine. Pour Vueling, il est possible de transporter une valise d'un poids maximum de 10 kilos (55x40x20 cm), ainsi qu'un autre sac ou un porte-documents d'une taille maximale de 35x20x20 cm et un sac supplémentaire pour les passagers qui voyagent avec un bébé peuvent aussi prendre tout le nécessaire avec eux en cabine.

La compagnie low cost Vueling vient d'annoncer qu'elle allait appliquer dorénavant une nouvelle politique de franchise bagages en adaptant ses tarifs au poids des bagages. La compagnie propose désormais quatre options de poids, de 15 à 30 kilos, pour les bagages enregistrés. Le tarif pour un bagage de 15 kilos sera ainsi proposé à partir de 8 euros, 10 euros pour les bagages de 20 kilos, 15 euros pour un bagage de 25 kilos, 25 euros pour un bagage de 30 kilos. A noter que Vueling fait passer le troisième niveau de franchise de 23 à 25 kilos. Le prix pour ce troisième niveau est toujours inclus pour les tarifs "Optima" et "Family". En cas de poids dépassant la limite accordée, le tarif du kilo supplémentaire reste inchangé et reste fixé à 12 euros.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

DIRECTEUR COMPTABLE ET FINANCIER (H/F)

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.