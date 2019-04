VQT6UR - Nouvelle fraise tonneau pour le titane.

La série VQ, famille de fraises haut-de-gamme de Mitsubishi Materials vient encore de s’agrandir et inclut désormais une tonneau 6 dents à bout hémisphérique. Ce nouveau type a été spécialement conçu pour un usinage de finition à fort rendement d’aubes de turbines en titane et pour le fraisage d’autres matériaux tenaces comme les aciers inoxydables.

Le gain de performance par rapport à des fraises hémisphériques est dû au grand rayon d’affûtage de la partie latérale, qui est affûté de manière continue avec le bout hémisphérique. Ce grand rayon latéral permet un pas de balayage (ap) bien plus important et réduit ainsi considérablement le nombre de passes nécessaire en finition. Ce grand rayon permet aussi d’améliorer de manière significative l’état de surface. Par ailleurs, la géométrie à 6 dents permet des vitesses d’avances plus grandes et permet de réduire le temps d’usinage.

Par rapport aux fraises hémisphériques classiques, les fraises tonneau, dont la zone de contact avec la pièce est bien plus importante, peuvent connaître des problèmes de broutement et de vibration, ce que le pas variable résout de manière efficace. La tolérance de ± 0,01 mm pour les rayons de bout (RE1) et latéral (RE2) constitue également un facteur clé pour garantir une précision géométrique constante du composant fini. La géométrie à trois dents du bout hémisphérique fiabilise le fraisage en bout en assurant une meilleure évacuation des copeaux. Cette géométrie est par exemple idéale pour la finition de pieds d’aube.

Revêtement

Les fraises carbure monobloc VQ possèdent un revêtement innovant de type AlCrN MIRACLE SIGMA, qui se caractérise par une résistance à l’usure nettement améliorée. Le polissage du revêtement se traduit par une amélioration des états de surfaces, une diminution de l’effort de coupe et un meilleur glissement des copeaux. L’excellente résistance à la chaleur et à l’oxydation et le faible coefficient de friction de ce nouveau revêtement permettent d’augmenter les conditions de coupe et de ralentir l’usure des outils, même dans des matières difficiles à usiner.

Gamme des fraises VQT6UR

Quatre tailles sont disponibles : Ø8, deux Ø10 et Ø12. Les rayons en bout (RE1) sont de 2 mm, 3 mm ou 4 mm, les rayons latéraux (RE2) sont de 75 mm, 85 mm, ou 100 mm.

https://www.mmc-hardmetal.com/fr/