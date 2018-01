Volotea veut maintenant fidéliser ses passagers

Le transporteur low cost des régions d'Europe est toujours en pleine phase de croissance avec 58 nouvelles routes annoncées pour 2018. Mais, Volotea veut maintenant fidéliser sa clientèle via la formule Megavolotea.

La compagnie aérienne low cost Volotea cherche maintenant à fidéliser ses passagers. Pour y arriver, le transporteur des régions d'Europe vient de lancer une formule de fidélisation baptisée Megavolotea et "offrant des avantages tels que des réductions sur les vols, les bagages et les sièges, des promotions exclusives ainsi que des cadeaux d'anniversaire". Ces derniers prennent la forme d'un crédit "de 20 euros pour voler vers la destination de son choix". L'adhésion à la formule est payante, indique Volotea qui ne précise pas le montant de l'inscription. Les réductions proposées sont variées : 10 euros de remise par vol, remise sur l'enregistrement des bagages pouvant aller jusqu'à moins 15 %, remise jusqu'à 25 % sur le choix du siège. Enfin, les passagers membres de Megavolotea pourront faire profiter les membres de leur entourage de ces différentes réductions mais jusqu'à "quatre autres personnes" et "à condition qu'ils soient tous sur la même réservation". Enfin, Volotea indique que les membres deviendront automatiquement Megavolotea Plus l'année suivante avec des réductions plus élevées, 35 euros de crédits comme cadeau d'anniversaire et un nombre illimité d'accompagnateurs.

Dans le même temps, la compagnie aérienne continue son maillage de l'Europe avec l'ouverture de 58 nouvelles lignes en 2018 pour desservir un total de 293 routes connectant 78 capitales régionales européennes à travers 13 pays. L'ouverture de la base de Marseille sera suivie cette année par celles de Bilbao et d'Athènes. Volotea, qui a prévu de transporter 4,3 millions de passagers, table sur 5,7 à 6 millions de voyageurs en 2018 au moyen de sa flotte de Boeing 717 et d'Airbus A319. En septembre 2017, Volotea a atteint les 14 millions de passagers transportés depuis son premier vol en 2012.