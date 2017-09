Volotea recherche 50 élèves pilotes de ligne

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Cette formation théorique sera dispensée au centre de CAE à Madrid. La formation pratique sera réalisée à Phoenix (Arizona), où dans le passé la Lufthansa avait créé sa propre école de formation de pilotes ; ainsi qu'à Oxford en Grande-Bretagne. Pour ensuite, rejoindre à nouveau Madrid pour y suivre la qualification de type Airbus A320. Une fois cette formation réussie, les diplômés ou brevetés seront titulaires d'une licence de pilotes de ligne et recrutés par Volotea.

Ces derniers sont au nombre de 17 aux côtés de neuf Airbus A319ceo. Volotea a déjà travaillé avec CAE qui a formé dès 2012 des pilotes et des personnels de cabine pour le transporteur. La mise en place de cette filière ab-initio est donc « logique » aux yeux de Carlos Munoz, fondateur et président de Volotea. Une fois la sélection réalisée par les équipes de CAE, le premier groupe d'élèves-pilotes commencera à l'automne le volet théorique de sa formation qui est labellisée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).

Depuis le mois d'août, le canadien CAE sélectionne des élèves-pilotes pour le compte de la compagnie aérienne low cost Volotea qui exploite désormais 243 lignes vers 79 capitales régionales de 16 pays européens. Le transporteur, qui vient de dépasser les 12 millions de passagers transportés depuis l'ouverture de ses premiers vols en 2012, prévoit d'en transporter 4,3 millions sur l'ensemble de l'année 2017. La croissance ne se dément donc pas et la flotte va progressivement devenir tout Airbus dans les années à venir. Volotea a commencé ses activités avec des Boeing 717.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Responsable Architectures et Cyber-sécurité - H/F

Développeur et Expertise de Mesure sur Bancs Récepteurs/CAMPS - H/F

UN PILOTE (H/F) CPL(A) / ATPL(A) ET INSTRUCTEUR

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.