Volotea inaugure sa douzième base à Athènes

La compagnie low cost espagnole Volotea a inauguré le 3 mai sa douzième base à Athènes, qui accueille un Boeing 717 et une équipe locale de 30 personnes. Depuis le début de ses opérations à Athènes en 2015, Volotea a déjà transporté plus de 200 000 passagers au départ ou vers la capitale grecque. En 2018, la compagnie ouvre deux nouvelles lignes vers Héraklion (depuis le 26 avril 2018) et Vérone (à partir du 31 mai 2018). La ligne Athènes-Héraklion est opérée tous les jours comme les liaisons vers Mykonos et Santorin.

Globalement, Volotea a atteint 15 millions de passagers transportés depuis son premier vol en 2012 et plus de 4,8 milllions en 2017. En 2018, Volotea a ouvert 58 nouvelles routes pour desservir un total de 293 routes, connectant 78 capitales régionales europénnes à travers 13 pays : France, Italie, Espagne, Allemagne, Grèce, Croatie, République Tchèque, Albanie, Portugal, Malte, Autriche, Irlande et Luxembourg. La compagnie table sur un trafic de 5,7 à 6 millions de passagers en 2018.