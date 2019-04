Volotea fête son septième anniversaire

La low cost espagnole Volotea a fêté le 5 avril dernier ses sept ans d'existence. La compagnie a annoncé le lancement depuis Marseille des liaisons vers Cagliari (depuis le 4 avril, avec 1 à 2 vols par semaine) et Luxembourg (depuis le 5 avril avec deux vols par semaine), depuis Nantes vers Tanger (depuis le 5 avril avec deux vols par semaine), depuis Nice vers Malaga (depuis le 5 avril, avec deux vols par semaine). Toujours au départ de Nice, Volotea ouvrira une ligne vers Toulouse à partir de 19 avril, à raison de 2 vols par semaine. Au départ de Lyon, Volotea a ouvert des lignes vers Prague et Valence (depuis le 12 avril), vers Dubrovnik (depuis le 13 avril) et vers Split (depuis le 14 avril). Ces quatre lignes sont opérées 2 fois par semaine. Volotea a aussi ouvert cette semaine les routes Caen-Palma de Majorque et Brest-Palma de Majorque.

Depuis sa création le 5 avril 2012, Volotea a transporté plus de 20 millions de passagers, dont plus de 6,5 millions en 2018, et prévoit d'en transporter 7,5 millions en 2019. Cette année, Volotea va ouvrir 41 nouvelles destinations pour desservir un total de 319 lignes, connectant 80 capitales régionales européennes avec des vols directs à travers 13 pays : France, Italie, Espagne, Grèce, Croatie, République Tchèque, Portugal, Malte, Autriche, Irlande, Luxembourg et Maroc. Volotea dispose de douze bases : cinq en France (Toulouse, Marseille, Nantes, Bordeaux et Strasbourg), trois en Italie (Venise, Vérone, Gênes et Palerme), deux en Espagne (Asturies, Bilbao) et une en Grèce (Athènes). Et elle va ouvrir une treizième base le 30 mai à Cagliari en Italie (Sardaigne).