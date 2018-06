1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

En 2018, Volotea opère une flotte de 32 avions, composée de Boeing 717 et Airbus A319. Ce dernier appareil va assurer la croissance de la flotte de la compagnie à l'avenir. Il permet de passer d'une capacité de 125 à 150 passagers par avion, soit 20% de capacité supplémentaire par appareil.

Pour célébrer son 18 millionième passager, Volotea a lancé une promotion spéciale avec des vols à partir de 18 euros par segment sur l'ensemble de son réseau. Volotea dispose actuellement de douze bases : Venise, Nantes, Bordeaux, Palerme, Strasbourg, Asturies, Vérone, Toulouse, Gênes, Bilbao, Marseille et Athènes.

Le 14 juin 2018, la compagnie italienne Volotea a transporté son 18 millionième passager entre Venise et Bordeaux, depuis son premier vol en 2012. Venise est la première base historique de la compagnie. Elle opère aujourd'hui 293 lignes qui relient 78 villes dans 13 pays européens et prévoit de transporter 5,7 à 6 millions.

