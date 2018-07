Volga-Dnepr monte en puissance à Liège

Le Groupe Volga-Dnepr (VDG) et son partenaire CargoLogicAir (CLA), compagnie aérienne cargo britannique, ont signé un protocole de coopération stratégique avec Liege Airport. Cet accord a pour objectif de créer un centre régional à Liège pour renforcer leurs positions respectives sur le marché européen et augmenter leur volume de fret. Au total, plus de 23.000 m² d’entrepôts seront construits, 26 millions d’euros investis et 400 nouveaux emplois seront créés. Les partenaires uniront leurs forces pour créer un centre régional pour les opérations de transport du Groupe Volga-Dnepr et de CargoLogicAir.

Concrètement, un service de manutention très efficace sera mis en place pour assurer la montée en puissance des vols qui passeront de 6 par semaine actuellement à 30 vols par semaine à moyen terme. Liege Airport soutiendra les deux compagnies dans l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes, dans leurs relations avec les administrations fédérale et régionale et fournira l’ensemble des services nécessaires à ce développement. A terme, cet accord permettra à Liège airport d’accueillir quelque 300.000 tonnes de fret en plus par an.