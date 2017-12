Vol inaugural du premier KC-46A de série

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

En mai dernier, Boeing annonçait que l'US Air Force pourrait réceptionner un premier avion avant la fin de l'année 2017. L'industriel américain estimait également que le calendrier de production pourrait être respecté, compensant ainsi les retards enregistrés durant les phases de développement et d'essais. Fin 2018, 18 appareils devraient avoir été livrés estime Boeing.

Boeing a annoncé que le premier ravitailleur en vol KC-46A Pegasus destiné à l 'US Air Force a effectué son vol inaugural le 5 décembre 2017 depuis Paine Field. Selon l'industriel il s'agit d'un étape importante dans la perspective de la livraison de ce premier KC-46A à l'US Air Force.

