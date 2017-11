Vol inaugural du premier C-130J français

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

La France est le 17e opérateur du C-130J de Lockheed Martin à travers le monde. L'armée de l'Air est déjà équipée de C-130H Hercules dont l'avionique est en cours de modernisation. Par rapport à son prédécesseur, le C-130J est équipé d'une nouvelle motorisation avec quatre turbo propulseurs Rolls-Royce AE 2100D3. Sa vitesse et son plafond ont ainsi été accrus. L'avionique a également été renouvelée.

La France a commandé aux Etats-Unis en 2015 deux avions de transport C-130J et deux KC-130J disposant de la capacité d'effectuer des ravitaillements en vol. Le premier C-130J doit être livré d'ici la fin de l'année et devrait arriver en France au début de l'année 2018. Le premier KC-130J est attendu pour 2019.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage INGENIEUR Bac+4 : Support aux évolutions des méthodes (constitution+analyse) de la gestion des charges prévisionnelles et des devis équipements de TAS France Toulouse - H/F

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.