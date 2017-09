Vol inaugural du premier A330 MRTT Français

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Un A330 MRTT peut transporter 28 350 000 litres de kérosène (Ce qui représente environ les besoins de 25 chasseurs). L'appareil est doté de deux nacelles sous voilure permettant de déployer des manches souples. Il est aussi équipé d'un système rigide dit "boom" sous le ventre. L'A330 MRTT peut aussi être employé comme avion de transport et peut emporter jusqu'à 272 passagers.

La France a commandé 9 A330 MRTT sur les 12 annoncés. Au sein de l'armée de l'Air, l'A330 MRTT remplacera progressivement les 14 C-135FR et KC-135. L'appareil sera baptisé Phénix.

Cet A330 MRTT est le deuxième appareil de ce type d'un nouveau standard. Selon Airbus, l'appareil bénéficie de modifications dans sa structure, améliorant ses performances aérodynamiques, permettant de réduire de 1% sa consommation de carburant. L'avionique et les systèmes de mission militaires ont aussi été améliorés par rapport aux précédents A330 MRTT livrés à l'Australie, le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite ou encore les Emirats Arabes Unis.

