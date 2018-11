Vol du deuxième avion de combat Gripen E de Saab

Le deuxième avion d'essai Gripen E, de l'industriel suédois Saab, a réalisé son premier vol.

Le 26 novembre, Saab a réalisé, avec succès, le premier vol de son second Gripen E, destiné aux essais. Le Gripen E 39-9 a décollé de Linkopoing (Suède) à 9h50 et a volé pendant 33 minutes. Ce test a permis de valider certaines caractéristiques du Gripen E. Les logiciels, les systèmes de radio et le système de survie ont ainsi pu être testés.

Saab s'est réjoui de la réussite de ce vol, lui permettant d'accélérer ses essais grâce à l'utilisation d'un second avion. « Ce nouvel avion nous permet d'étendre les essais car nous pouvons évaluer plus de fonctionnalités avec des systèmes embarqués. Avec deux avions en vol nous augmentons le rythme général des essais », a ainsi déclaré Jonas Hjelm, directeur de la branche aéronautique de Saab. L'industriel va à présent se concentrer sur les essais visant à valider les systèmes tactiques et les capteurs du Gripen E.