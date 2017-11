VLM obtient sa licence

Après bien des péripéties, la compagnie régionale belge VLM a obtenu, le 14 novembre, sa licence d’exploitation belge. La compagnie a changé plusieurs fois de mains depuis sa faillite en 2016 et attendait depuis des mois sa licence d’exploitation belge. De guerre lasse, elle avait même demandé et obtenu la même licence de la part des autorités slovènes, ce qui lui a permis de reprendre les vols entre Anvers et London City depuis le 30 octobre dernier avec ses Fokker 50.

La licence belge en poche, la compagnie va pouvoir désormais se tourner vers d’autres horizons plus lointains. C’est ainsi que VLM, qui entre-temps a accueilli des capitaux chinois, envisage de lancer des vols entre la Chine (les villes de tailles moyennes) et la Belgique (Ostende ou Bruxelles). Il faut dire que ce marché a le vent en poupe. En plus de Hainan Airlines qui vient d’ouvrir une ligne sur Shanghai (en plus de Pékin), de Cathay Pacific qui ouvrira un Bruxelles-Hong Kong au printemps et de l’aéroport de Liège qui accueille déjà des vols charters sur la Chine, VLM devra aussi compter sur la concurrence nouvelle d’Air Belgium. En cours de création, cette dernière souhaite également relier la Belgique à la Chine. Reste à voir si le succès sera au rendez-vous car les expériences passées de compagnies belges long-courrier (CityBird, VG Airlines …) n’incitent guère à l’optimisme …