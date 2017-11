Virgin qui rit, Xcor qui pleure

Après avoir obtenu un colossal soutien saoudien, le groupe de Richard Branson célèbre un premier contrat de lancement pour le compte du Département de la Défense américain. Parallèlement, la société Xcor est mise en liquidation judiciaire.

Le 26 octobre, en clôture du sommet Future Investment Initiative (FII) à Ryad, Richard Branson révélait avoir signé avec le fonds d'investissement saoudien Public Investment Found (PIF) un accord non contraignant d'un montant d'un milliard de dollars, destiné à Virgin Galactic, The Spaceship Company (TSC) et Virgin Orbit (avec une option supplémentaire de 480 M$). Cette semaine, dans Air & Cosmos n°2570 (en kiosque depuis le 17 novembre), Eric Bottlaender revient sur les promesses de ce partenariat historique.

Le 16 novembre, c'est Virgin Orbit via sa succursale Vox Space qui a décroché son premier contrat militaire. Son petit lanceur aéroporté bi-étages LauncherOne (déployé à l'aide du Boeing 747-400 « CosmicGirl ») devra déployer, en janvier 2019 voire fin 2018, des charges utiles du programme Space Test de l'US Air Force.

Xcor jette l'éponge.

Pour sa part, la société Xcor Aerospace, faute d'avoir pu trouver de nouveaux investisseurs, a confirmé le 8 novembre sa mise en liquidation judiciaire, au titre du Chapitre 7 de la loi sur les faillites aux Etats-Unis. Créée à Mojave en septembre 1999 (Californie), elle ambitionnait également de proposer des vols suborbitaux touristiques au-delà de 100 km, moyennant 95 000 $ par passager (soit plus de deux fois moins cher qu'avec le SpaceShipTwo de Virgin Galactic), mais aussi de lancer des micro-satellites vers l'orbite basse. Dans cet objectif, elle développait depuis 2008 le Lynx, un petit avion spatial réutilisable biplace.