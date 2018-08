Virgin Australia passe à son tour au Boeing 737 MAX 10

La compagnie aérienne australienne convertit dix Boeing 737 MAX 8 d'une précédente commande en Boeing 737 MAX 10 dont le carnet dépasse désormais au moins les 520 ventes.

C'est au tour de Virgin Australia de convertir une partie d'une précédente commande de Boeing 737 MAX 8 en Boeing 737 MAX 10. La compagnie aérienne australienne a pris dix 737 MAX 10 dont le carnet de commandes dépasse désormais les 520 ventes. La compagnie aérienne GOL avait fait de même en juillet dernier pour un total de 30 exemplaires tout en reprenant du 737 MAX 8. La plus grosse conversion reste à ce jour celle de United Airlines qui est désormais cliente de 100 Boeing 737 MAX 10. Reste maintenant à VietJet à transformer l'essai. Le transporteur s'est en effet engagé sur 100 Boeing 737 MAX supplémentaires dont 80 Boeing 737 MAX 10 après une première commande pour 100 Boeing 737 MAX 200, version haute densité du 737 MAX 8. Les autres gros clients du 737 MAX 10 sont Lion Air (50 exemplaires), Spicejet (40) et Flydubai (au moins 50 exemplaires). Avec les nouveaux clients et les convertis dévoilés lors de l'édition 2017 du Salon du Dubai, Boeing peut estimer que son pari est réussi même si cela se fait au détriment du 737 MAX 9 et mange une partie du carnet de commandes du 737 MAX 8.