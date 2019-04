Virgin Australia Airlines et AFI KLM E&M nouent un partenariat  de support équipements Boeing 777-300ER

Pour la première fois, la compagnie australienne fait appel à l'expertise d'AFI KLM E&M pour assurer le support équipements de ses cinq Boeing 777-300ER.

AFI KLM E&M et Virgin Australia Airlines viennent de signer un contrat portant sur le support équipements de la flotte Boeing 777-300ER de la compagnie australienne, composée de cinq appareils.

L'accord couvre les réparations à l'heure de vol, l'accès au pool de pièces de rechange et la mise à disposition d'un stock sur site à Los Angeles. C'est la première fois que Virgin Australia et AFI KLM E&M font équipe.

En signant cet accord, la compagnie australienne bénéficiera de l'expertise d'AFI KLM E&M, et du double savoir-faire technique et opérationnel développé en tant que groupe MRO adossé à une compagnie opérant l'une des plus grandes flottes 777 au monde.

De plus, dans le cadre du Component Services Program (CSP) mis en oeuvre conjointement par AFI KLM E&M et Boeing, Virgin Australia pourra profiter de l'expertise combinée d'un MRO et d'un constructeur aéronautique.

Virgin Australia Airlines est la deuxième plus grande compagnie aérienne australienne et la plus grande compagnie aérienne par la taille de sa flotte à utiliser la marque Virgin. Le Groupe opère des Boeing 737-800, Boeing 737-700, Boeing 777-300ER, Airbus A320, Airbus A330-200, ATR-72 et Fokker 100.