Virgin America a reçu son premier A321neo

Le 20 avril, la compagnie Virgin America a pris livraison de son premier Airbus A321neo, lors d'une cérémonie à Hambourg. L'avion est équipé d'une motorisation CFM International LEAP-1A, qui permet d'économiser 15% de carburant comparativement à des avions similaires. "Après que Virgin America ait été notre premier client pour le lancement de l'Airbus A320neo en décembre 2010, nous sommes très heureux de leur livrer le premier A321neo", a déclaré Fabrice Brégier, directeur général délégué d'Airbus.

Virgin America opére actuellement une flotte de 63 Airbus de la famille A320, comprenant des Airbus A319 et A320ceo, motorisés par des moteurs CFM56-5B. Le nouvel A321neo sera l'appareil le plus spacieux de la flotte de Virgin America, avec 185 sièges, soit 24% de capacités en plus par rapport à un A320 classique. Les passagers continueront d'y bénéficier de trois classes de service, avec des écrans digitaux, un service de restauration à la carte et des prises d'ordinateurs à chaque siège.

L'avion devrait entrer en service le 31 mai 2017 et assurer une desserte inaugurale entre San Francisco et Washington.