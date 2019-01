Vinci prend le contrôle de l'aéroport de Gatwick

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

L'opération de rachat, la plus importante de toutes celles réalisées par Vinci Airports (qui possède un portefeuille de 46 aéroports dans onze pays dans le monde, dont douze rien qu'en France). Le prix d'acquisition des 50,01% de Vinci Airports se monte à environ 2,9 milliards de livres sterling (soit 3,2 milliards d'euros).

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.