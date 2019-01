Vinci Airports va investir plus de 1 Md€ à Lisbonne

Vinci Airports fait feu de tout bois. A peine le gestionnaire a-t'il annoncé la prise de contrôle de 50,01% de l'aéroport de Londres-Gatwick, qu'il vient de dévoiler avec le gouvernement portugais pour développer les capacités aéroportuaires de Lisbonne. Vinci Airports va ainsi investir 1,15 milliard d'euros d'ici 2028 pour accroître d'un côté la capacité d'accueil de l'aéroport principal de Lisbonne (Humberto Delgado) et créer une deuxième plateforme aéroportuaire sur le site de la base militaire de Montijo, à l'est de la ville, de l'autre côté de l'embouchure du Tage.

L'investissement se divisera en deux : 650 millions d'euros seront consacrés à la finalisation de la première phase d'extension de l'aéroport principal et 500 millions d'euros pour l'ouverture du nouvel aéroport civil de Montijo. Le hub de Lisbonne, dont le trafic a augmenté de 100% en six ans, va notamment voir la création de nouveaux points de contact et la réduction de temps de correspondance. Le nouvel aéroport de Montijo sera lui consacré aux liaisons point à point avec un terminal nouvelle génération.

Vinci Airports a racheté ANA-Aeroportos de Portugal en 2013 et gère maintenant via sa filiale 10 aéroports au Portugal (Lisbonne, Porto, Faro, Beja), aux Açores (Ponta Delgada, Horta, Flores et Santa Maria) et à Madère (Funchal et Porto Santo).