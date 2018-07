Vincent Hodder nommé DG de Level

Le groupe IAG (International Airlines Group) vient d'annoncer la nomination de Vincent Hodder, au poste de directeur général de Level, sa marque low cost. Actuellement directeur de la stratégie chez Flybe, Vincent Hodder a occupé depuis 25 ans de nombreux postes au sein de compagnies aériennes, notamment la low cost Jetstar en Australie et en Asie, ou encore VivaAerobus au Mexique.

Level a démarré ses activités en juin 2017 et opère depuis Barcelone El Prat vers Boston, Buenos Aires, Los Angeles et San Francisco. En juillet 2018, Level a inauguré ses vols depuis Paris Orly à destination de Montréal et Pointe-à-Pitre, et assurera dès septembre des liaisons vers New York (Newark) et Fort-de-France. La compagnie a ouvert des vols au départ de Vienne. La flotte d'A330-200 de Level comptera sept appareils en 2019.

Vincent Hodder est titulaire d'un diplôme de commerce de l'Université de Melbourne et détient un MBA de la Melbourne Business School.