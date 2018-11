Viking Air reprend les Bombardier Q400

La société Viking Air reprend à Bombardier son activité de turbopropulseurs Q400 pour la somme de 300 M$ dans le cadre d'un recentrage du constructeur uniquement sur les jets d'affaires.

Bombardier n'avait pas fini de payer la note des coûts de conception, de développement et d'industrialisation de son programme CSeries. Après avoir cédé à Airbus le contrôle des actifs de ses deux jets de 100 à 150 places désormais renommés A220, le constructeur canadien vient de vendre son activité turbopropulseur Q400 et la marque de commerce De Havilland à Viking Air, une filiale de Longview Aviation Capital. Viking Air, implantée en Colombie-Britannique, produit toujours des Twin Otter 400, une activité rachetée à De Havilland à l'époque. En 2016, Viking Air avait déjà racheté à Bombardier l'activité avions amphibie Canadair. Longview Aviation Capital a mis au pot 300 M$ pour reprendre les Bombardier Q400. Longview Capital Aviation est un fonds d'investissements créé en 2016 et spécialisé dans la "gestion à long terme d'actifs aéronautiques canadiens". Au 30 septembre 2018, Bombardier avait encore 66 Q400 à livrer dont 25 à la compagnie aérienne indienne SpiceJet qui en a commandé ferme 40 exemplaires. Autre gros client à servir : Ethiopian Airlines qui doit encore en réceptionner 11.