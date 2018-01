Vietnam Airlines alignera 32 long-courriers en 2020

Le parc long-courrier de la compagnie aérienne comptera 14 Airbus A350-900 et 18 Boeing 787-9 d'ici 2020.

La croissance de Vietnam Airlines ne se dément pas. La compagnie aérienne a encore enregistré une hausse de 6,7 % de son trafic passagers en 2017 par rapport à 2016. Le nombre de voyageurs transportés par Vietnam Airlines s'est élevé à 26,5 millions l'année dernière. La croissance du trafic de fret a encore été plus forte avec un bond de 19 % pour atteindre les 343 000 tonnes. Les conséquences logiques d'une addition de facteurs : la demande de et vers le Vietnam, les partenariats commerciaux bilatéraux mise en place par Vietnam Airlines qui est aussi membre de l'alliance Skyteam, et une modernisation du parc qui s'est accompagnée d'une montée en gamme des services à bord.

La compagnie aérienne continue de multiplier les ouvertures de lignes long-courriers, sur l'Europe mais aussi les Etats-Unis puisque San Francisco ou Los Angeles sont à l'ordre du jour. Pour ne citer que celles là. Ces ouvertures de lignes s'accompagneront de l'arrivée d'Airbus A350-900 et Boeing 787-9 supplémentaires. Vietnam Airlines en exploite actuellement 10 et 11 exemplaires, respectivement. Cette flotte passera à 32 appareils d'ici 2020, se répartissant en 14 Airbus A350-900 et 18 Boeing 787-9. Le parc moyen-courrier va également se renforcer puisque pas moins de vingt nouvelles lignes aériennes seront ouvertes entre le Vietnam et la Chine en 2018. L'occasion pour Vietnam Airlines d'étrenner ses premiers Airbus A321neo pris en location. Le transporteur a prévu d'en louer 20 exemplaires et pourrait bien passer commande également dès cette année.