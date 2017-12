Vers une offensive continentale de Ryanair

Alors qu’elle reçoit en moyenne un nouvel avion chaque semaine, Ryanair se prépare aux conséquences du prochain Brexit et notamment à la baisse de trafic – ou au ralentissement de croissance – du marché britannique, son premier marché. La compagnie irlandaise a ainsi contacté un certain nombre d’aéroports continentaux en vue de s’y développer. Elle leur a fixé ses conditions et un certain nombre de ces aéroports ont pris la balle au bond. Parmi eux, l’aéroport de Liège a fait une proposition commerciale à Ryanair qui aurait été retenue.

Ryanair devrait donc se poser à l’aéroport de Liège pour la saison d’hiver 2018-2019, ce qui donnerait un bol d’air à l’activité de l’aéroport belge. En dépit de nombreuses tentatives et d’infrastructures de qualité – et notamment un terminal flambant neuf d’une capacité d’un million de passagers – Liège Airport peine à dépasser les 300.000 passagers, assurés essentiellement par des vols charters vers le bassin méditerranéen et la Chine.

Il n’en reste pas moins que la concurrence sera rude pour Liège dans la mesure où Ryanair opère déjà de nombreux vols depuis des aéroports proches tels que Charleroi, Bruxelles, Luxembourg, Cologne, Weeze et Francfort-Hahn.