Vers une liaison directe Paris et Saint-Pierre-et-Miquelon

La nouvelle délégation de service public pour la desserte aérienne de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit l'expérimentation d'une liaison directe avec Paris dès l'été 2018.

Rejoindre directement Saint-Pierre-et-Miquelon en avion au départ de Paris, cela sera bientôt possible. C'est ce que prévoit la nouvelle délégation de service public pour la desserte aérienne de ce bout de France situé à proximité du Canada. Cette liaison directe fera l'objet d'une expérimentation dès l'été 2018, annonce le communiqué de presse conjoint des ministres des Transports et des Outre-mer, Elisabeth Borne et Annick Girardin. Et les nouveaux Airbus A320neo et Boeing 737 MAX vont techniquement le permettre puisque leurs moteurs CFM Leap et Pratt & Whitney PW1100 sont certifiés ETOPS.

La délégation de service public prévoit aussi un renforcement des vols vers Halifax, une meilleure adaptation des horaires, la mise en place d'une liaison régulière en été vers les îles de la Madeleine. L'engagement financier de l'Etat, initialement prévu à 13,7 M€ sur cinq ans, sera complété de 2,5 M€ afin d'acter une baisse des tarifs de 25 % sur la liaison entre Halifax et Saint-Pierre-et-Miquelon.