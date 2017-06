Vers un nouveau parachute pour le siège ACES II

Le siège éjectable ACES II va bénéficier d'un nouveau parachute.

Le siège éjectable ACES II va bénéficier d'une nouveau parachute. Ce dernier, baptisé GR7000, remplacera la canopée C9 actuellement en service. La nouvelle voile est actuellement en cours d'essais au sein du 418th Flight Test Squadron.

Ce nouveau parachute devrait permettre de supporter une plus grande étendue de poids pilotes et d'avoir un taux de chute inférieur lors de la descente vers le sol, ainsi que des oscillations réduites selon son constructeur.

Au cours des semaines passées, dix larguages effectués avec des mannequins ont été réalisés puis vingt sauts ont été réalisés avec des testeurs. "Les paramètres clés en termes de performances sont ceux du vent relatif, de l'altitude, du taux de chute et de l'intégrité structurelle de la canopée" a commenté Dean Van Ooserhout, ingénieur projet au sein du 418th Flight Test Squadron.

Ces essais sont réalisés à l'aide d'un Short Skyvan, appareil bimoteur doté d'une voilure à fort allongement haubannée, qui est capable de croiser entre 16 000 et 17 000 pieds (environ 4 800 et 5 180 m) à une vitesse située entre 90 et 100 kts (environ 166 et 185 km/h).

"Environ 80 % des essais de qualification ont été réalisés", ajoute Dean Van Ooserhout.