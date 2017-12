1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Pour en savoir plus sur la technologie Skylys Aircraft , rendez-vous sur notre site Apps&Drones .

Skylys Aircraft a dévoilé le 7 décembre son Air Speeder, un véhicule autonome électrique destiné au transport de personnes. Ce vecteur a été conçu afin de pouvoir décoller et atterrir verticalement.

