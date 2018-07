V-22 Osprey : Un contrat de 4Md$ pour 58 appareils

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le MCV-22B a été modifié pour répondre au besoin de l'US Navy. Cette nouvelle variante disposera notamment d'une autonomie accrue grâce à des capacités d'emport en carburant plus importantes. L'appareil pourra franchir 1 150 milles nautiques sans ravitaillement. Le CMV-22 sera aussi équipé de liaison HF pour des communications au delà de l'horizon. L'US Navy prévoit de commander un total de 48 CMV-22B.

Le CMV-22B est une nouvelle version de l'appareil convertible destinée à l'US Navy. Il remplacera progressivement les C-2 Greyhound. Appareil utilisé pour les missions logistiques entre la terre et les porte-avions de l'US Navy.

Boeing et Bell produiront au cours des cinq prochaines années 58 V-22 dont 14 MV-22B pour les Marines, un CV-22B pour l'US Air Force, quatre MV-22B pour le Japon et 39 CMV-22B pour l'US Navy.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

TECHNICIENS DE MAINTENANCE, OPTION CELLULE ET MOTEUR

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.