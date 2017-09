UTC sur le point de racheter Rockwell Collins

Selon la presse américaine, UTC doit annoncer aujourd'hui le rachat de Rockwell Collins pour un montant qui varie entre 20 et 30 Md$. Ce qui donne naissance à un géant aéronautique mondial faisant jeu égal avec Airbus et Boeing.

Toute la presse américaine bruisse de l'annonce d'un rachat de Rockwell Collins par le groupe UTC pour ce mercredi 30 août. Les sommes évoquées varient entre 20 Md$ et 30 Md$, rachat de la dette de Rockwell Collins incluse. L'acquisition de Rockwell Collins, implanté sur le segment de l'avionique avions civils et militaires et également dans l'activité aménagement de cabines avec le rachat de B/E Aerospace, permet au groupe UTC de compléter sa palette d'activités dans le secteur aérospatial. UTC est déjà sur le secteur moteurs par le biais de Pratt & Whitney ainsi que sur celui des équipements. Avec une première place mondiale sur cette dernière activité depuis le rachat de Goodrich en 2011 pour la somme de 16,5 Md$.